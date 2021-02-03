Китайские эксперты нашли COVID-19 в российской курятине

Власти китайской провинции Гуандун сообщили об обнаружении генетического материала COVID-19 в продукции трех российских предприятий по производству мяса и субпродуктов птицы. В связи с этим поставки продукции данных предприятий в Китай приостановлены на четыре недели. 13 партий, на упаковке которых был выявлен геном коронавируса, подлежат возврату либо уничтожению.

"Компании расположены в Брянской, Воронежской и Курской областях и входят в группу "Черкизово", – сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве также отметили, что по данному факту начато расследование, сертификация продукции этих компаний в Китай приостановлена.

В Россельхознадзоре также отметили, что более частое выявление генома COVID-19 на российских продуктах может быть связана с усилением контроля за импортным продовольствием в Китае.