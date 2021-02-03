Мог бы замерзнуть насмерть: в башкирском лесу спасли жеребенка

Необычная операция по спасению прошла в Иглинском районе Башкортостана. Прямо посреди леса местный житель нашел замерзающего жеребёнка и спас его, передает ГТРК "Башкортостан", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Как все происходило, мужчина записал на видео. Скорее всего, зверь отстал от табуна и просто не знал, что делать. На кадрах жеребенок выглядит очень жалобно. Настоящее чудо, что на него случайно наткнулись люди, иначе его ждала неминуемая гибель от холода.

Спаситель доставил малыша к пастбищу, где находился весь табун. Взрослые лошади сразу подбежали к потеряшке, чтобы оценить, все ли у него в порядке. После чего жеребенок благополучно был принят в ряды сородичей.