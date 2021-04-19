Амурские спасатели достали из канавы только что родившегося жеребенка

Амурские пожарные спасли новорожденного жеребенка от смерти. Беременная кобылица паслась у села Грибовское Благовещенского района, когда у нее начались роды. Детеныш появился на свет и сразу упал в яму с водой, у которой оказалась лошадь.

По близости проходили местные жители, которые незамедлительно вызвали спасателей. Прибывшие на место сотрудники МЧС успели вынуть из канавы живого жеребенка. К слову, он вел себя достаточно спокойно. После экстремального спасения травм удалось избежать.

Вес малыша порядка 20 килограмм, пишет ГТРК "Амур", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". Вскоре за ним приехали хозяева. Они поблагодарили спасателей. Малыш уже встал на ножки и пробует бегать. Лошадь-мама пристально следит за ним.