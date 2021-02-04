Аэробус из Хабаровска прервал полет из-за дыма на борту

В кабине пилотов пассажирского лайнера через 20 минут после взлета началось задымление. Экипаж принял решение прервать полет.

Командир воздушного судна уведомил о происшествии оперативные службы и запросил посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Аэробус А-319 приземлился 4 января в 10:17 (02:17 по Москве). На борту находились 90 пассажиров и 7 членов экипажа, сообщает РИА Новости.

Экстренные службы аэропорта были подняты по тревоге, но, как выяснилось, задымление экипажу к моменту приземления удалось ликвидировать самостоятельно. О причинах происшествия не сообщается. Известно, что самолет вылетел из Хабаровска в штатном режиме, никаких нарушений в работе систем выявлено не было.

"Угрозы здоровью пассажиров нет, пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Все пассажиры самостоятельно покинули воздушное судно", – цитирует агентство сообщение пресс-службы МЧС России по Сахалинской области.