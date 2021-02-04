Буддийский храм сгорел при пожаре в Бурятии

По информации агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Бурятии, в Хоринском районе республики при пожаре выгорел буддийский храм (дуган).

На момент прибытия на место происшествия горели крыша дугана – одного из одного из храмов, расположенных на территории буддийского монастыря, а также пристроенная к нему котельная.

В результате пожара железобетонное здание дугана выгорело изнутри на площади 169 квадратных метров, передает ТАСС. Второй расположенный на территории монастыря не пострадал, так что инцидент не повлияет на проведение религиозных мероприятий.

Жители Бурятии с 12 февраля будут отмечать Сагаалган – Новый год по лунному календарю.