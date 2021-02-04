В центре Ростова-на-Дону загорелся продовольственный магазин

Жильцы девятиэтажного жилого дома, в котором располагается торговая точка, были эвакуированы во время пожара в целях безопасности, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на информацию регионального МЧС.

Сообщение о пожаре экстренные службы получили в 03:30, 4 февраля. На Ворошиловском проспекте, 91/1 произошло возгорание в супермаркете, расположенном на первом этаже жилой многоэтажки. В 04:24 ранг пожара был повышен до второго. Площадь возгорания на тот момент составляла 400 квадратных метров.

Из здания эвакуировали 84 человека. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Магазин тушат 70 пожарных и 22 единицы техники. О причинах пожара пока не сообщается.