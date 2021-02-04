Пожар в центре Ростова: спасены более 200 человек

Сильный пожар произошел сегодня ночью в центре Ростова-на-Дону. Как передает ГТРК "Дон-ТР", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", горел магазин "Кооператор Дона".

Сигнал о возгорании поступил в 3:30. В 04.24 пожару был присвоен второй ранг, сообщили в региональном МЧС. По оперативной информации, горели помещения площадью 400 кв. м. К тушению огня приступили 70 пожарных и 22 единицы техники. Спасатели эвакуировали 84 человека.

Позже группировку пожарных и спасателей пришлось увеличить до 91 человека. Всего было привлечено 27 единиц спецтехники. Эвакуировано 205 человек. 96 жителей помогли покинуть квартиры спасатели. В том числе, были спасены 10 лежачих жильцов дома.

По последним данным, все эвакуированные во время пожара жильцы многоэтажки уже возвращаются домой. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области. Продолжается проливка конструкций. Пострадавших нет.