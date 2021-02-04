"ПСЖ", "Лилль" и "Лион" дружно победили в Лиге 1

Три лидера чемпионата Франции по футболу – "Лилль", "Лион" и "Пари Сен-Жермен", – уверенно выиграли очередные матчи национального первенства. Фавориты еще больше увеличили отрыв от группы преследования.

"ПСЖ" принимал на домашней арене главных аутсайдеров чемпионата из "Нима" и забили в ворота гостей три гола. В первом тайме отличились Ди Мария и Сарабия, во втором крупный счет 3:0 установил Мбаппе.

"Лилль" выглядел не хуже действующего чемпиона, победив с тем же счетом 3:0 "Бордо" на его поле. "Лион" выиграл скромно – 1:0 в гостях у "Дижона", – но также набрал свои 3 очка. Победил в очередной игре и четвертый клуб Лиги 1 "Монако" – со счетом 2:1 соперников из "Ниццы".

"Лилль" продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 51 очко. У "Лиона" – 49 турнирных баллов, у "ПСЖ" – 48, у "Монако" – 45. На целых 14 очков от лидера отстает занимающий 5-е место "Ренн".