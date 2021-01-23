Лига 1. "Пари Сен-Жермен" разгромил "Монпелье"

В чемпионате Франции по футболу стартовал 21-й тур. В рамках турнира Лиги 1 действующие чемпионы и лидеры нынешнего первенства из "Пари Сен-Жермен" принимали на своем поле "Монпелье". Все решили три гола, забитые хозяевами за три минуты второго тайма, общий счет – 4:0 в их пользу.

Почти час игры гости упорно сопротивлялись фавориту. На 34-й минуте Мбаппе забил первый гол в ворота "Монпелье", но в первом тайме этим все и ограничилось. Однако во втором отрезке игры "ПСЖ" выдал суперигру в течение 3-х минут, забив три гола – отличились Неймар, Икарди и тот же Мбаппе. Все было решено и матч дальше проходил без напряжения.

"Пари Сен-Жермен" набрал 45 очков и стал единоличным лидером турнира Лиги 1. Вторым идет "Лилль" (42 очка), третьим – Лион" (40), но у них игра в запасе. "Монпелье" остался на 11-м месте с 28-ю турнирными баллами.