"Пари Сен-Жермен" во второй раз в сезоне обыграл "Марсель"

"Пари Сен-Жермен" обыграл "Марсель" в выездном матче 24-го тура чемпионата Франции. Встреча проходила на стадионе "Велодром" и завершилась со счетом 2:0 в пользу футболистов столичного клуба.

Исход матча был предопределен еще в первом тайме, когда и были забиты оба гола парижан. На 9-й минуте счет был открыт Килианом Мбаппе, а спустя еще 15 минут ворота марсельцев поразил Мауро Икарди.

После 24 туров Лиги 1 "ПСЖ" имеет в своем активе 51 очко, занимая третью строчку. Его отставание от лидирующего "Лилля" составляет три балла. "Марсель" с 33 очками идет на девятой строчке.

Для парижан эта победа над принципиальным соперником стала второй в сезоне – ранее команда из столицы Франции обыграла южан в Суперкубке страны. "Марсель" же выиграл у парижан в матче третьего тура.