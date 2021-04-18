Гол Икарди на 95-й минуте принес "ПСЖ" победу над "Сент-Этьеном"

"Пари Сен-Жермен" в рамках 33-го тура чемпионата Франции на поле домашнего стадиона "Пари де Пренс" в Париже обыграл команду "Сент-Этьен" со счетом 3:2.

У победителей встречи дубль оформил Килиан Мбаппе (79-я, 87-я минуты) и единожды отличился Мауро Икарди (95), а у гостей мячи забили Дени Буанга (77) и Ромен Амума (92).

"Пари Сен-Жермен" одержал третью победу в последних пяти матчах и с 69 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Лилля" на один пункт. "Сент-Этьен" же расположился на 14-й строчке, имея в активе 39 баллов.