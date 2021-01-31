"ПСЖ" сенсационно проиграл аутсайдеру чемпионата Франции

В матче 22-го тура чемпионата Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" на выезде проиграл "Лорьяну" – 2:3. Парижане по ходу встречи вели в счете 2:1, но удержать преимущество не смогли.

У победителей голами отметились Лоран Абергель (37-я минута), Йоан Висса (80) и Теремас Моффи (90+1), а у гостей оба мяча с пенальти забил бразилец Неймар (45, 58).

"ПСЖ" прервал беспроигрышную серию в Лиге 1 из семи матчей (пять побед, две ничьи) и с 45 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Лорьян", одержавший вторую победу кряду, расположился на 18-й строчке, имея в активе 18 баллов.