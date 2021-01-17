Лига 1. "ПСЖ" обыграл "Анже", "Марсель" уступил аутсайдеру турнира

В рамках 20-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" на выезде обыграл команду "Анже" с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч в игре на 70-й минуте забил Лейвин Курзава.

Парижане довели беспроигрышную серию в чемпионате страны до шести матчей (4 победы, 2 ничьи) и с 42 очками вышел в лидеры турнирной таблицы, а "Анже" расположился на седьмой строчке, имея в активе 30 баллов.

В параллельной встрече "Марсель", занимающий шестое место в таблице, на своем поле уступил "Ниму" (1:2), находящемуся в зоне вылета. "Крокодилы" прервали восьмиматчевую безвыигрышную серию (7 поражений, 1 ничья).