На авиабазе Хмеймим установлен памятник летчику Филипову

На авиабазе Хмеймим российские военные открыли памятник летчику майору Роману Филипову, который погиб в феврале 2018 года в бою с террористами, передает телеканал "Россия 24".

Его самолет Су-25СМ был сбит в сирийской провинции Идлиб. Филипов успел катапультироваться, но попал на территорию, подконтрольную боевикам. Находясь в окружении, он отстреливался от террористов, пока не закончились патроны. Последними его словами стала фраза "Это вам за пацанов!". После чего летчик подорвал гранату, не оставив боевикам никаких шансов взять его в плен.

На камне, за которым он укрывался от обстрела боевиков, установлена мемориальная табличка. Летчику также установлен памятник в поселке Черниговка Приморского края, где он проходил службу в штурмовом авиационном полку Восточного военного округа.

Роману Филипову посмертно присвоено звание Героя России. Он был похоронен с воинскими почестями в родном Воронеже.