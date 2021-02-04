Семеро детей отравились угарным газом в Назрани

За ночь в больницу Назрани попали сразу семеро детей, проживающих в одном многоквартирном доме. У всех врачи диагностировали симптомы отравления угарным газом, сообщили в управлении МЧС по Ингушетии.

Первых пациентов – троих детей в возрасте от четырех до шести лет – доставили в состоянии средней степени тяжести в республиканскую детскую больницу поздним вечером 3 февраля. Спустя несколько часов госпитализировали еще четверых юных жителей Назрани, младшему из которых всего около года.

Как оказалось, все пострадавшие проживают в одном доме на Московской улице, но в разных квартирах. Коммунальщики установили, что причиной отравления стала плохая вентиляция тяги дымохода.