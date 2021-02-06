После отравления семерых детей в Ингушетии возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после ЧП с детьми в Ингушетии, об этом 6 февраля сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Напомним, что в ночь на минувший четверг в больницу были доставлены несовершеннолетние в возрасте от года до восьми лет. Врачи диагностировали у семерых пострадавших признаки, характерные при отравлении угарным газом.

Как выяснилось, все дети проживают в одном многоквартирном доме, расположенном на Московской улице в Назрани.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства, при которых отравились потерпевшие, и лиц, причастных к совершению этого преступления.