Погиб под косилкой. Тракторист, убивший по неосторожности ребенка, предстанет перед судом

В Богатовском районе Самарской области завершили расследование уголовного дела по факту гибели ребёнка под косилкой трактора, сообщает ГТРК "Самара" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Напомним, что трагедия произошла в посёлке Буревестник летом 2020 года. По версии следствия, тракторист уборочной машины выполнял работы по скосу травы и срезке кустарников на обочине дороги. Примерно в 14:00 в жилой зоне посёлка водитель задел транспортным средством мальчика, который находился в высокой траве. От полученных травм ребёнок скончался на месте.

Уголовное дело уже направлено в федеральный суд Богатовского района для рассмотрения по существу. Тракториста обвиняют в нарушении правил безопасности при введении работ, повлекшим смерть по неосторожности, добавили в СК РФ по Самарской области.