Украина продлила карантин до конца апреля

Украинские власти заявили о намерении сохранить карантинные меры, введенные в стране из-за коронавируса, как минимум до апреля.

"Мы будем продолжать карантин до 30 апреля", – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

При этом он подчеркнул, что после этой даты карантин, скорее всего, тоже не будет отменен.

"Скорее всего он будет продолжатся в той или иной форме, возможно, со смягчениями, возможно, он будет адаптивным", – пояснил глава правительства.

С 12 марта из-за вспышки COVID-19 на Украине был введен общенациональный карантин, который продлевался уже несколько раз. В частности, 9 декабря кабмин продлил его до 28 февраля 2021 года.

По данным университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии на Украине зарегистрировано 1 275 334 случая заболевания. 1 092 599 человек уже выздоровели, 24 429 пациентов скончались.