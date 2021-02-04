Школьника завалило снегом в выкопанном у сопки тоннеле

На Камчатке спасли из-под снежного завала 15-летнего подростка, который по своей же опрометчивости угодил в чудом не ставшую для него смертельной ловушку. Очевидцы сняли на видео вызволение школьника.

Инцидент произошел во второй половине дня 4 февраля в селе Тилички Олюторского района, когда мальчик играл на склоне небольшой сопки в районе Подгорной улицы. Он выкопал тоннель, но, когда проводил "углубительные работы", его завалило снегом. На счастье подростка рядом были люди, которые заметили обрушение самостроя и бросились на помощь.

Вскоре на место прибыли спасатели, которые помогли откопать юного инженера. Медики не нашли у спасенного никаких травм.