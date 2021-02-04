12-летняя девочка упала с 16 этажа и выжила

12-летняя девочка выжила, упав с 16 этажа. Инцидент произошел в Рязани накануне вечером. Ребенок с многочисленными травмами был доставлен в детскую областную клиническую больницу, передает ГТРК "Ока", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Как сообщили представители пресс-службы регионального Министерства здравоохранения, врачи провели операцию. В настоящий момент состояние девочки оценивается как тяжелое. По данному факту орагнизована проверка. Обстоятельства падения устанавливаются.