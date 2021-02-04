Очаровательный птенец кудрявого пеликана появился в Московском зоопарке

В начале января в Московском зоопарке произошло первое в этом году пополнение: детеныш родился у кудрявых пеликанов. 4 февраля сотрудники зоопарка, наконец, смогли его сфотографировать и снять на видео.

"Птенцы пеликанов при появлении на свет весят около 100 граммов. Сейчас наш малыш активно растет и весит уже около 700 граммов. Он даже может сам проглотить небольшую рыбку, но в основном питается полупереваренной пищей, которой его кормят родители", – рассказали в зоопарке.

Птенец уже покрылся пушком, он активно исследует родное гнездо и "пробует на прочность" родителей и все, что попадается ему под руки, точнее – под его уже достаточно крепкий клюв.

Ближайшие два месяца птенец проведет в гнезде, а затем встанет на ноги и начнет покидать его. Белым оперением пеликан обычно обзаводится к трем годам, тогда же у него появляются кудрявые перья на голове – из-за них вид и получил свое название.

Кудрявый пеликан занесен в Международную красную книгу в категории "Близкий к угрозе исчезновения". Это самый редкий из всех видов пеликанов. Сотрудникам Московского зоопарка удалось добиться регулярного размножения этих птиц. Они постарались создать пеликанам условия, максимально приближенные к естественным. Птицы сами строят гнезда, высиживают яйца и выкармливают потомство.