Бокс. Тайсон и Холифилд могут провести матч-реванш

Экс-чемпионы мира в супертяжелом весе по боксу Майк Тайсон и Эвандер Холифилд, которые дважды дрались за титул в конце 1990-х годов, очень близки к подписанию контракта на новый, третий бой. Переговоры о встрече ветеранов ринга идут с декабря.

Напомним, что 54-летний Тайсон в ноябре 2020 года вернулся на ринг с бою против другого известного американского боксера 52-летнего Роя Джонса, который был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Поединок завершился ничьей.

Сразу после этого в дело встрял Холифилд, который вызвал Железного Майка на бой. Напомним, что Эвандер в 1996 выиграл у Тайсона техническим нокаутом, а в 1997-м матч завершился скандалом: Майк откусил сопернику ухо и был дисквалифицирован. Холифилд, которому 58 лет, в последний раз дрался в 2011 году, победив Брайана Нильсена.

"Я бы сказал "да", если меня снова попросят выйти с Тайсоном в ринг, – цитирует Холифилда издание Talksport.Com. – И мы очень близки к сделке. Думаю, мы оба хотим этого. И это непременно произойдет". Бой, как считает экс-чемпион, пройдет в этом году.