Пенсионер, бросивший гранату в празднующих соседей, отправлен в колонию

В Георгиевском округе Ставрополья суд вынес приговор пенсионеру, бросившего гранату в соседей, сообщает ГТРК "Ставрополье" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Напомним, что инцидент произошёл 10 мая 2020 года. Тогда в посёлке Приэтокский пожилой мужчина, предположительно недовольный шумным поведением соседей, бросил гранату в толпу людей. При этом собравшиеся отмечали день Рождения. В результате хлопка пострадали 19 человек, среди них двое несовершеннолетних: 11-летний мальчик и 16-летняя девушка.

Позже пенсионер ранил ножом мужчину, который пытался задержать нападавшего.

Уголовное дело возбудили по четырём статьям: "Незаконное приобретение и хранение взрывных устройств", "Уничтожение чужого имущества", "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Покушение на убийство".

Суд приговорил пенсионера к лишению свободы сроком на 13 лет в колонии строго режима. Он также должен выплатить потерпевшим сумму в размере свыше 280 тысяч рублей.