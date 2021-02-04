Арестованного мэра Томска госпитализировали в онкологию

Мэр Томска Иван Кляйн, который в настоящее время находится под арестом, доставлен в НИИ онкологии. Там ему предстоит операция. Об этом рассказала адвокат обвиняемого Марина Вихлянцева.

Ранее юрист уже говорила о том, что Кляйну предстоит хирургическое вмешательство. У арестованного есть показания для немедленной операции. При этом адвокат не стала пояснять, какой диагноз у мэра, поскольку это является врачебной тайной, сообщает ТАСС.

Иван Кляйн обвиняется в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве. В ноябре 2020 года его отстранили от должности на время расследования уголовного дела.