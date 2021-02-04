Ученица Тутберидзе Акатьева выиграла юниорский чемпионат России

Российская фигуристка Софья Акатьева завоевала золотую медаль чемпионата России среди юниоров. Турнир проходит в Красноярске. Ученица тренера Этери Тутберидзе занимала вторую строчку после короткой программы, но все-таки вырвалась на первую позицию.

Ее прокат в четверг был оценен судейским корпусом в 147,20 балла. Итого по итогам двух программ в активе Акатьевой стало 220,00 балла.

Вторую строчку заняла Аделия Петрося – еще одна подопечная Тутберидзе (211,87). Тройку лучших замкнула Софья Муравьева, занимающаяся в группе Евгения Плющенко (208,13).