Впервые в мире человеку успешно пересадили руки и лицо одновременно

Американские врачи объявили о первой в мире успешной одновременной пересадке рук и лица. Операцию провели 22-летнему жителю Нью-Джерси, который несколько лет назад попал в аварию и получил ожоги 80 процентов тела.

Летом 2018 года Джозеф Димео возвращался домой на машине после ночной смены. Он уснул за рулем, неуправляемый автомобиль врезался в заграждение и загорелся. Один из очевидцев аварии успел вытащить водителя из салона, прежде чем машина взорвалась, пишет CNN.

Из-за ожогов Димео лишился век, ушей и части пальцев на руках. Многие повседневные действия стали ему недоступны.

Операция, которая позволила 22-летнему американцу хотя бы частично вернуться к самостоятельной жизни, длилась 23 часа. В ней участвовали около 80 медиков. Молодому человеку ампутировали руки до середины предплечья, соединили его собственные сухожилия, сосуды и нервы с донорскими, а затем пересадили все лицо.

После операции пациент провел 45 дней в отделении интенсивной терапии, еще два месяца длилась реабилитация. Теперь он может открывать глаза, одеваться и есть самостоятельно.

По словам врача Эдуардо Родригеса, руки и лица успешно пересаживают по отдельности. Теоретически, ничего не препятствовало проведению одновременной трансплантации. Однако до сих пор такие комплексные операции проводились в мире только дважды, и оба раза закончились неудачно.

Родригес отметил, что врачам было особенно важно уберечь пациента от инфекции. Провести операцию следовало как можно быстрее, кроме того, пришлось тщательно подбирать донора. Пациент при этом не унывал: врач отметил его "огромную надежду" на выздоровление. По словам Родригеса, Димео – "самый мотивированный пациент", который ему когда-либо встречался.

Сам пациент отметил, что "просто не имеет права" падать духом и отказываться от терапии. Пока что, по словам молодого человека, он только учится пользоваться руками, но ему нравится результат.