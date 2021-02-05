Проспал всё: британец Джозеф Флавилл пришел в себя после 10-месячной комы

"Уснул в одном мире, а очнулся – в другом". Любопытный рассказ CNN о британце, который пропустил пандемию. Пока все страны учились жить по новым правилам, вводили карантины и закрывали сообщение, Джозеф Флавилл находился в бессознательном состоянии. Дело в том, что его сбил автомобиль. Как итог – тяжелая черепно-мозговая травма и кома. В которой 19-летний англичанин провел практически 10 месяцев и только недавно начал приходить в себя. Пытается двигаться, реагирует на речь.

Друзья и родные пострадавшего, конечно, с воодушевлением восприняли новости об улучшении его здоровья. Но общее ликование несколько испортил вопрос, к которому никто не был готов. А именно – как описать нынешнюю ситуацию с коронавирусом человеку, который все проспал?

Когда Флавилл попал в больницу, COVID-19 считался какой-то непонятной инфекцией, а в самой Великобритании было зарегистрировано всего несколько десятков случаев. В общем, задача – не из простых. А есть ли адекватное решение? Наталья, приветствую! Ну что – удалось хотя бы в общих чертах объяснить происходящее?

Он – словно герой фильма "28 дней спустя". Только без зомби-апокалипсиса. Джозеф Флавилл провел полгода в больнице и еще четыре месяца – в реабилитационном центре. Пришел в себя, но оказался один в палате. Никто из родственников не появился.

Виной всему – строгие ограничения из-за пандемии коронавируса COVID-19, о которой парень до сих пор ничего не знает. Он попал в аварию 1 марта. За 20 дней до того, как Великобритания объявила первый локдаун.

"Было безумно сложно, когда он пришел в себя. Только представьте себе эту ситуацию: он очнулся в больнице, к нему никого не пускают. Мама, близкие-родные – только на экране телефона. Он не имел никакого представления о том, что случилось с миром за последний год, и что такое пандемия коронавируса COVID-19", – объясняет тетя Джозефа Флавилла Салли Флавилл Смит.

По словам его тети, нужных слов, чтобы рассказать Джозефу о пандемии, они пока так и не нашли. Да и поймет ли? Прогресс у парня пока небольшой – улыбается, пытается односложно отвечать. Сейчас он восстанавливается под присмотром неврологов и физиотерапевтов.

"Мы заметили, что он начал шевелить ногами и руками, когда мы говорим с ним по видеосвязи. Но главным признаком того, что ему уже лучше, на мой взгляд, стал зрительный контакт и его эмоциональная реакция. Например, он стал улыбаться, когда мы рассказывали что-то смешное. Это было что-то непередаваемое – видеть снова знакомые черты на его лице и понимать, что с каждым днем к нему все больше возвращается осознанность. Это настоящее чудо", – говорит тетя Джозефа Флавилла Салли Флавилл Смит.

При этом, сам того не зная, Джозеф Флавилл пополнил статистику коронавирусных пациентов. Находясь в больнице, он дважды заболел COVID-19: один раз — находясь в коме, второй — после пробуждения. Врачам пришлось серьезно побороться за его жизнь. А трудиться над выздоровлением самому парню приходится почти круглосуточно.

"Хочу заметить, что коронавирус достаточно активно и сильно влияет на центральную нервную систему, то есть на мозг, который и так находится под достаточно серьезной нагрузкой. От того, насколько психика человека готова настроиться на восстановление и реабилитацию, такой вектор задается и внутри нашего тела. Поэтому работа ему предстоит большая", – комментирует ситуацию врач общей практики Сергей Длин.

Медицинское чудо. Такое случается. Буквально на днях американские врачи выписали из больницы женщину, которая впала в кому из-за коронавируса, будучи беременной. Было кесарево – здоровая девочка. Но мать так и осталась без сознания. Три месяца. Пришла в себя. Провожали под аплодисменты.

Различают четыре степени тяжести комы. У Джо, как и у американки Келси Таунсенд, была вторая. Это означало, что пробуждение вероятно. А вот восстановление зависит от резервов организма – до аварии парень был кадетом, увлекался спортом – и, конечно, психологической поддержки.

"Если говорить об адаптации его к реалиям, то про пандемию нужно говорить в третью очередь. Первый шаг – это адаптация ко времени. И только после этого сообщить через родственников или клинического психолога, что у нас в стране и мире была такая беда", – говорит психолог Александр Кичаев.

Он хотел путешествовать. Теперь друзья, семья, соседи стараются сделать это за него. В социальных сетях они выкладывают видео. Цель – пройти, пробежать и даже пролететь расстояние, эквивалентное кругосветке. Команда поддержки уже преодолела 13 тысяч километров. Одновременно собирают деньги на реабилитацию. Этими видео они хотят доказать – мир не настолько изменился, и даже в коме Джо ни дня не был один.