Пилот "Формулы-1" Мазепин оштрафован за езду на красный свет

Российский новичок команды "Формулы-1" Haas Никита Мазепин получил штраф за езду на личном автомобиле на красный свет. Суд Оксфордшира выписал тому сразу две санкции.

Как сообщает RaceFans, инцидент произошел в июне 2020-го года. Тогда Мазепин проехал мимо светофора спустя 1,7 секунды после того, как на нем был включен красный свет. За это ему предстоит выплатить 274 фунта стерлингов, а в его водительские права записано три штрафных балла.

Напомним, что в конце 2020-го года Мазепин покинул "Формулу-2" и подписал контракт с американской командой Haas, где его напарником станет еще один выходец из "Ф2" Мик Шумахер – сын "Красного барона" Михаэля Шумахера.

Сразу после подписания контракта Мазепин оказался в центре скандала и находился на грани лишения гоночной лицензии.