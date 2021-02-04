Найден мертвым брат главы Северной Осетии

Умер брат главы Северной Осетии Казбек Битаров. Его нашли мертвым у себя дома в четверг, 4 февраля.

Информацию о смерти Битарова подтвердили в пресс-службе правительства республики. При этом власти не стали пояснять причину смерти Казбека, сообщает "Интерфакс".

Как сообщают некоторые СМИ, рассматривается версия самоубийства Битарова.

В декабре прошлого года брат главы Северной Осетии стал участником ДТП в Кабардино-Балкарии. В результате происшествия погибла целая семья — мужчина, женщина и двое детей.