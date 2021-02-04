Футболисты "Ростова" и "Краснодара" устроили потасовку в "товарняке"

Между игроками российских футбольных клубов "Ростов" и "Краснодар" произошла массовая стычка во время товарищеского матча в испанской Марбелье. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "быков".

Эпизод произошел на 45-й минуте матча, когда Тони де Вильене не понравился отбор мяча от игрока "желто-синих" Романа Тугарева. В ответ на игровой момент краснодарец дал юному футболисту подзатыльник.

Это не понравилось хавбеку ростовчан Хорену Байрамяну, который заступился за своего партнера. После этого конфликт перерос в массовое выяснение отношений. Впрочем, до рукопашной не дошло.

Эпизод закончился, когда главный арбитр матча показал де Вильене и Байрамяну по желтой карточке, как самым активным участникам потасовки.