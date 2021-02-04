Максим Решетников: рост экономики России уже идет

Как наша экономика пережила пандемию и когда вернемся к росту? Что будет с доходами россиян в этом году? Какие новые меры поддержки, в том числе и для бизнеса, прямо сейчас готовит правительство, рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников в эксклюзивном интервью Марии Бондаревой.

- Максим Геннадьевич, здравствуйте! Начать наше интервью мне хочется с того, что мы подведем итоги 2020 года, очень сложного для нашей экономики – локдаун, пандемия, свалилось все сразу. Правительство разработало общенациональный план по восстановлению экономики специально для того, чтобы как-то исправить ситуацию. Он разделен на три этапа. Первый – это июнь-сентябрь 2020 года предполагает адаптацию. Главная цель – не допустить дальнейшего падения доходов населения, распространения рецессии на более широкий круг отраслей и стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших отраслях. Все вышло? Вы довольны тем, как подействовали меры этого плана?

- Из более чем 500 мероприятий плана 200 реализованы полностью, остальные находятся в той или иной стадии реализации. Сейчас, например, в Государственную думу внесено 28 проектов законов, которые во исполнение этого плана и которые, как правило, приняты в первом чтении или сейчас готовятся. И с точки зрения реализации это один из наиболее реализуемых вообще планов. Он формировался ведомствами под жестким контролем правительства с ориентацией на конкретные вещи, которые действительно надо сделать. Причем это были вещи и такие оперативного характера, то есть антикризисные программы, то, что нужно было быстро и в 2020 году реализовывать. Мы же его формировали, помните, май-июнь, это были еще последствия пандемии, закрытие, только локдауны начали сниматься, мы приступили к разработке этого плана. В июне он был в целом поддержан, в июле доложен президенту. И мы активно тут же, параллельно с разработкой, все эти мероприятия реализовывали. И поэтому он остроту ситуации снял, но там оказалось очень много системных мер.

Задача была не просто пережить текущий день и текущие проблемы. Мы думали о том, как нам вернуться на эти три процента экономического роста, которые президент нам как задачу обозначил, и что нужно нам, чтобы росли доходы граждан. Потому что в конечном итоге рост ВВП и рост дохода граждан на среднесрочном периоде – это синонимы. У нас не может быть роста экономики, если не будут расти доходы граждан. Поэтому это была основная задача, а для этого надо было восстановить занятость. И это было ключевой задачей плана, и туда вошли все неотложные мероприятия, большая часть из которых сейчас, скажем так, либо реализована, либо они активно реализуются.

- Второй этап плана нацелен уже на восстановление. Главная задача – ввернуться к росту экономики и доходов граждан, они должны достичь уровня не ниже 100 процентов от 2019 года, третий этап – июль-декабрь 2021-го. Я их объединила специально, они направлены на активный рост как экономики, так и реальных доходов населения. Это реалистично? Ваш прогноз на то, что через полгода экономика России будет расти?

- Во-первых, мы уже активно восстанавливаемся. Да, вопрос, когда мы достигнем базового уровня 19-го года, с которым мы в эту ситуацию вошли. С одной стороны все идет лучше, чем предполагалось. Последняя оценка ВВП, это первая оценка Росстата, она потом еще будет корректироваться, но оказалась для нас в каком-то смысле даже неожиданностью. Там 3,1 процента. Мы в последних наших оценках аккуратно давали интервал падения ВВП 3,4-3,7 процента. Оказалось, что ВВП снизилось на 3,1 процента. И я думаю, что будут последующие оценки. Они, как правило, в плюс у нас бывают. Поэтому здесь так мы аккуратно относимся, но в целом мы, конечно, прошли лучше, чем предполагали. У нас первая оценка спада была почти 5 процентов, потом 3,9.

Мы прошли лучше, чем многие другие страны мира. Это напрямую связано с теми действиями, которые были предприняты правительством по поручению президента совместно с Центральным банком. Это касается, в первую очередь, большой политики бюджетного смягчения, увеличения бюджетных трат. У нас расходы федерального бюджета в 20-м году выросли на четверть, плюс 25 процентов. А если мы возьмем в целом бюджетной системы и социальных фондов, и бюджетов регионов – плюс 14 процентов мы добавили. И это, конечно, очень сильно поддержало в первую очередь те же доходы населения, потому что у нас социальные трансферты гражданам увеличились на 16 процентов, и это поддержало очень существенно доходы людей.

У нас, кстати, увеличились заработанные платы: по итогам 11 месяцев плюс 2,2 процента в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции. Ряд государственных программ существенно поддержали объем инвестиций. У нас пока то, что мы видим, оценка инвестиций минус 4 процента, чуть больше. При том, что изначально мы почти 7 процентов спада закладывали, но его не произошло. Почему? Потому что и программа ипотеки сильно поддержала инвестиции, и работа с крупнейшими предприятиями, и сами по себе бюджетные вложения. У нас многие государственные программы были не то, что не сокращены в кризис, они были увеличены. У нас объем бюджетных инвестиций почти на 13 процентов вырос. И все эти меры существенно поддержали экономику, ну и плюс политика Банка России по снижению процентных ставок. Опять-таки поддержанное большой программой субсидирование, кредитов в первую очередь малому и среднему бизнесу, той же ипотеке. Вот все это дополнило друг друга и вместе составило такую достаточно эффективную конструкцию социально-экономической политики в стране, которая позволила нашей экономике пройти весьма и весьма неплохо этот период.

Но надо понимать, что этот период не закончен. У нас ряд отраслей, ряд сфер бизнеса продолжают испытывать трудности. В первую очередь это малый и средний бизнес, ориентированный на услуги – это и общепит, и туризм, и вся сфера, связанная с развлечениями, с дополнительным образованием. Ряд таких социальных сфер, которые ориентированы были на людей, не на бюджетную сферу (там все стабильно), а вот именно на эти рынки. Они продолжают испытывать, мы видим, сокращение спроса и там нужно продолжать дальше программы поддержки. Поручение от президента такое есть, мы сейчас работаем над ним.

- Президент предложил продолжить субсидирование пострадавших отраслей как раз сегодня.

- Да, вот сейчас мы конкретные предложения прорабатываем, у нас есть не то, что наметки, есть несколько вариантов. Будем обсуждать еще и с бизнесом, и внутри правительства. Но важно что продолжает работу наша программа, под защитой которой более пяти миллионов рабочих мест находятся до марта. Президент нам поручил как можно быстрей объявить новую программу с тем, чтобы пострадавший бизнес, который еще чувствует сокращение спроса, чтобы он успел адаптироваться и перестроить свои программы.

- А если говорить о плане по восстановлению экономики, он как-то еще будет дополняться? Будут ли какие-то дополнительные меры в него вписываться?

- Сказать, что мы будем менять пункты, как-то расширять план, наверное, нет. Мы все-таки сейчас ориентированы на работу уже по единому плану достижения национальных целей, дорабатываем его. Это уже такой глобальный большой проект до 24-го и с перспективой до 30-го года. Плюс перед нами стоит задача обновления системы государственных программ, которая тоже будет достаточно существенным образом пересмотрена и все эти нюансы будут учтены. А наша задача – все системные решения, которые были в общенациональном плане, довести, что называется, до ума. Все эти программы реализовать с тем, чтобы получить максимальный эффект, и с тем, чтобы мы не просто восстановились, а с тем, чтобы мы как можно быстрей вышли в период реального роста, то есть вернулись на траекторию роста, превысили докризисный уровень. Такая задача стоит в первую очередь с точки зрения занятости. Президент номером один ставит задачу восстановления занятости.

- План будет считаться реализованным, если будет три процента в год прибавления ВВП России, а уровень безработицы на конец 21-го должен опуститься ниже 5 процентов. Какие меры по борьбе с безработицей применяются?

- Если говорить о дополнительных мерах по борьбе с безработицей, сейчас обсуждали, в том числе у президента, есть задача максимально вовлечь работодателей, привлечь в эти сферы, поэтому готовятся сейчас действительно дополнительные меры. В ближайшее время они будут объявлены в дополнение ко всем тем мерам, которые так сейчас также работают.

- А какие?

- Давайте мы дождемся все-таки, когда о них объявит президент, правительство. Хорошо?

- Некоторые источники, например, говорили про программу льготного кредитования бизнеса. Это правда?

- Да, это правда обсуждается, такие вопросы готовятся. Но первый самый главный и самый большой шаг уже сделан – мы снизили ставку по нашей основной программе на кредитование бизнеса с 8,5 до 7 процентов. И сейчас бизнес активно этим пользуется, идет финансирование. Это касается и инвестиционных кредитов, и кредитов на оборотные цели. Дальше мы готовимся к большому списанию программы "ФОТ 2.0" – то, что я говорил: 5 миллионов 400 тысяч рабочих мест находятся под защитой этой программы. Иными словами, если бизнес до марта сохраняет эти рабочие места, то полученные кредиты на эту занятость списываются. На сегодняшний момент оценка выполнения этой программы беспрецедентна: 98 процентов компаний выполняют условия по списанию кредитов. Нам предстоит списать порядка 420 миллиардов рублей кредитов малому и среднему бизнесу, который как раз позволил поддержать эту занятость. И в продолжение этой программы мы действительно готовим определенные предложения.

- То есть это не единственная мера?

- Да, очень важно продолжить, потому что часть сфер еще не восстановилась, и очень важно там сохранить рабочие места, поэтому будет определенное продолжение. Сейчас мы все параметры досчитываем, я думаю, что в ближайшее время они будут объявлены.

- Что касается доходов населения, по доходам населения мы сейчас на самом худшем уровне с 2016-го года, насколько я смотрела. За гранью бедности в 2020-м оказалось больше 400 тысяч человек, даже больше. Какие здесь меры правительства и какие прогнозы?

- Давайте про доходы поподробней поговорим. В доходах населения есть три группы. Первая группа – это заработанная плата, она составляет 57 процентов в структуре доходов населения. И здесь абсолютно нормальная ситуация, нормальная динамика. Мы видим реальный рост заработанной платы – то, что я говорил, 2,2 процента, то есть верх инфляции по итогам 11 месяцев. Вторая часть – это социальные трансферты, включая пенсии, пособия и так далее. Я сказал, что в этом году на 16 процентов объем этих трансфертов в адрес населения увеличился. Это и Пенсионный фонд, и социальный, из бюджета всех уровней и так далее. И это порядка 22 процентов еще в структуре доходов населения. И остается где-то порядка 20 процентов доходов. Это предпринимательские доходы, например, доходы по депозитам, неформальная занятость, так называемые прочие доходы, включая неформальную занятость. И у нас основное падение произошло как раз в этом секторе. То есть если у нас по первым двум позициям идет существенный рост, особенно по социальным пособиям, то вторая часть, она существенно сократилась.

В результате при том, что у нас получается 80 процентов основных доходных позиций ощутимо растут, эти оставшиеся 20 процентов дают нам основное снижение на сегодняшний момент. Во-первых, мы думаем, что сама статистика доходов населения в кризисы не очень адекватна. То есть на самом деле вполне возможно, что такого глубокого падения в конце концов и не окажется. По крайней мере то, что мы видим по расходам населения, по контрольно-кассовой технике и так далее, в общем, ситуация гораздо более стабильная, чем показывает статистика на сегодняшний момент. И мы конечно рассчитываем, что сейчас у нас режим ограничений снимается, да и в последние месяцы он не такой жесткий был, и возвращается спрос, и вместе с этим вернутся эти доходы и мы увидим, конечно, восстановление доходов населения в этом году.

- В середине года?

- Конечно. Третий-четвертый квартал года.

- И рост экономики тоже мы увидим?

- Рост экономики сейчас уже идет.

- Я имею в виду плюсовые значения ВВП, сейчас просто динамика на восстановление.

- Да. Разумеется, первый квартал мы еще сравниваем с 1-м кварталом прошлого года, когда ковида еще не было, ограничений еще не было, экономика работала в другом режиме. Конечно, мы сейчас еще не дотягиваем. Но второй, третий квартал – да, конечно, мы рассчитываем, что та динамика, что есть, что мы набрали, позволит нам превзойти эти значения. Гораздо проще ориентироваться на какие-то базовые понятные индикаторы – контрольно-кассовая техника, оборот контрольно-кассовой техники, который мы ежедневно получаем. Вот он восстановился или нет? По каким сферам восстановился? По каким видам бизнеса восстановился?

- Он восстановился?

- Да, восстановился. Налоги те же самые. Налог на доход физических лиц – он вырос? Он вырос. НДС по внутренним операциям – он восстановился? Восстановился по итогам года. Кредитование идет? Оно востребовано? Востребовано. То есть мы видим, что экономика действительно вступила в полосу активного восстановления. И даже приостановка в ноябре-декабре, когда эпидемиологическая ситуация все-таки заставила нас всех – и бизнес, и власти – понервничать. Но мы видим, что это все преодолевается, и по мере вакцинации, и по мере формирования группового иммунитета, и настроение бизнеса меняется, и в общем сейчас гораздо более все ориентированы уже на развитие, чем просто на то, чтобы пережить эти времена.

- Сейчас многие регуляторы хотят увеличить число проверок. Что Минэк может ответить?

- Да нет, нет таких планов восстановить число проверок.

- Я читала, что Роспотребнадзор, Роструд, Россельхознадзор, МЧС собираются в 2021 году увеличить число проверок.

- Смотрите, мы в рамках общенационального плана реализовали достаточно большой комплекс мер по разным направлениям. Большой пакет по бизнесу был реализован, включая новое инвестиционное законодательство о защите и поощрения капиталовложений, которое внедрило там "дедушкину оговорку" по крупнейшим проектам, механизм финансирования в счет будущих налогов и массу других механизмов, институциональных реформ и так далее. Но одна из них была как раз – регуляторная гильотина. И мы за прошлый год, несмотря на загруженность антикризисной повесткой, реализовали очень большой комплекс регуляторных изменений. По факту мы перезагрузили большинство обязательных требований, которые предъявляются к бизнесу. Это касалось и Роспотребнадзора, который вы упомянули, и требования по линии пожарной безопасности, и экологических требований, и многих других. Мы действительно пересмотрели, то, что было несовременно, отменили. То, что было непонятно бизнесу вместе с бизнесом и контрольными органами переписали и так далее.

И второй момент, мы приняли новый закон о контрольно-надзорной деятельности. В этом году нам предстоит просто перезагрузить всю контрольно-надзорную деятельность, основав на рискориентированном подходе, иными словами, проверок должно быть не больше, а рисков должно быть меньше. И мы ряд мораториев, например, мораторий на проверку малого микробизнеса на 2021год по поручению президента продлили. Поэтому общее число проверок точно вырасти не должно. Но по мере выявления объектов с повышенным риском, к ним, конечно, будет привлечено дополнительное внимание. Но при всем при этом основная задача – это профилактика, то есть общее число проверок должно сокращаться, а ответственность бизнеса и эффективность взаимодействия контролеров и компаний должна повышаться.

- А что делать с инвестициями в Россию? Потому что они сейчас полностью остановились, насколько я читала?

- Мы, видимо, совсем разные источники с вами читаем. Оценка сокращения инвестиций чуть более четырех процентов по итогам 2020 года. Это, конечно, неприятно, потому что это сокращение, но это совсем не то, что мы ждали, и совсем не то, чего боялись. Потому что многие компании продолжили инвестировать. Более того, мы видели, сейчас ситуация на мировых рынках благоприятная, и очень многие компании активно инвестируют. Механизм соглашения о защите капиталовложений, который мы в конце прошлого года запустили, буквально за один декабрь мы заключили 24 соглашения с общим объемом инвестиций в один триллион рублей. Более 20 тысяч рабочих мест будет создано. И этот процесс сейчас идет, он набирает обороты, все больше компаний выходят. Мы запускаем инструмент вечных облигаций, например, при помощи которых профинансирована инвестпрограмма РЖД. А это не только расширение пропускной способности узких мест и вывоз продукции, это еще и заказ локомотивов, это и заказ металла, то есть по всем цепочкам дозагружаем. Сейчас мы "зеленое финансирование" запускаем, инфраструктурные облигации, которые должны привлечь новые инвестиции в наши города, в том числе и под вновь принятый закон о комплексном развитии территорий. То есть все эти вопросы мы продвигаем. Фабрика проектного финансирования, которую Внешэкономбанк ведет, стоит задача максимально ее ускорить, она позволяет, скажем так, дополнительные механизмы и более просто кредитовать крупнейшие проекты. По МСП наша программа и так далее. То есть мы запускаем все инструменты, и, действительно, если в 20-м году все-таки инвестиции были во многом поддержаны все-таки благодаря решениям государства, то 21-й год – это год уже частных инвестиций, и они должны как раз обеспечить, в том числе и выход экономики на ту самую минимум 3-процентную траекторию роста, которая нам всем нужна.

- Вы в сентябре говорили, я читала, что объем инвестиций в Россию вернется к докризисному уровню только к 2022-му году, и даже говорили, что для этого даже будет создано специально агентство инвестирования.

- Основной источник инвестиций – это наши внутренние инвестиции. И мы все последние годы занимались тем, что укрепляли свою финансовую систему, укрепляли именно наши возможности для инвестирования. И мы видим, что, кстати, этот кризис тоже показал интерес, в том числе и сбережения граждан к инвестированию в страну резко вырос. По мере того, как снижаются ставки по депозитам, мы видим, что растет спрос на индивидуальные инвестиционные счета. Да, люди приносят деньги и инвестируют и в фондовый рынок, и в облигации, и так далее. Это очень важный процесс, который тоже должен поддержать инвестиции в страну.

Что же касается выхода на докризисный уровень, мы действительно оцениваем пока начало 22-го года, но сейчас по инвестициям статистика выходит с опозданием. В феврале проведем уточнение, возможно, что многие прогнозы изменятся в лучшую сторону. Я просто не хочу сейчас заранее ничего предугадывать, тут требуется анализ, в том числе и по отраслям. Много увязано на то, как пойдет дальше экспорт, и многое зависит от того, какие будут дальше параметры сделки ОПЕК+, потому что мы понимаем, что восстановление экономики, в том числе во многом зависит и от восстановления от физических объемов добычи нефти. Мы, ориентируясь на стоимость, управляем физическими объемами, а объем добычи нефти – это, в том числе, заказы по очень большой цепочке наших компаний и заказы для промышленности в конечном итоге, поэтому конечно нам важно. Сейчас пока объем добычи, как вы знаете, находится на уровне где-то минус 10 процентов от докризисного уровня. И это, конечно, где-то чуть больше одного процента от ВВП отнимает. Но это все оправдано, потому что это нам позволяет поддерживать цены, это позволяет поддерживать бюджет и в конечном итоге это обеспечивает стабильность и социальных выплат и экономику нефтяных компаний тоже.

- Если говорить о бюджете, из бюджета на план, на меры этого плана по восстановлению экономики выделено 6,5 триллиона рублей, более 4 уже потрачено. На что пойдут оставшиеся деньги в первую очередь? И вообще хватит ли? Еще год впереди, будут ли дополнительные деньги выделены, учитывая то, что дефицитный бюджет прогнозируется в 21-м году?

- Все параметры антикризисного плана изначально закладывались в проект федерального бюджета. Поэтому все основные параметры в федеральный бюджет заложены. Куда пойдут средства? В первую очередь, это продолжение социальной поддержки граждан, в том числе те решения, которые в прошлом году были приняты по поддержке семей с детьми, по всем социальным направлениям. Все это полным рублем заложено в бюджет. Из таких важных, например, экономических статей бюджета – как раз то самое списание кредитов. 420 миллиардов рублей заложено, чтобы списать кредиты за малый бизнес, чтобы выплатить по сути банкам за малый бизнес. Это вот те решения, которые нам в ближайшие месяцы предстоит реализовать. Плюс, конечно, системные вопросы по развитию отраслей промышленности, по поддержке – это и авиапром, и автопром, и радиоэлектроника, и ряд дополнительных сфер, которые детально программы разрабатывались в прошлом году, поддержка туризма в том числе, и они все нашли отражение в бюджете и в наших государственных программах.

- Дополнительные средства не потребуются?

- Всегда какие-то точечные настройки бывают, и они всегда принимаются, и принимаются решения по необходимым источникам. Этот кризис дал старт во многом переоценке всех бюджетных расходов. Зачастую сами ведомства выходят с предложениями: давайте лучше вот этого делать не будем, а перекинем деньги вот сюда, потому что нам с точки зрения текущих задач – поддержания занятости, решения вопросов о вакцинации – нам нужно эти деньги здесь. Это может подождать или вот это будет более эффективным с учетом ситуации. Например, мы, как министерство экономики, достаточно системно посмотрели на программу малого и среднего бизнеса в прошлом году. Действительно большой объем средств передвинули как раз на поддержку кредитования с тем, чтобы как можно большему числу предпринимателей помочь. И очень многие ведомства сделали так же.

- Спасибо большое вам за интервью