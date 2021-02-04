В Санкт-Петербурге врачи не смогли спасти от коронавируса 49-летнюю женщину, которая была мамой десяти детей. За ее жизнь боролись до последнего.

Издание "Фонтанка" называет лишь имя умершей — Светлана. Она лечилась в Мариинской больнице.

До госпитализации Светлану лихорадило на протяжении пяти дней. Она получала лечение дома. В скором времени ее доставили из-за ухудшения состояния. У пациентки прогрессировала дыхательная недостаточность. Болезнь пытались победить современными препаратами и арсеналом высоких технологий. Невзирая на необходимое лечение, Светлана скончалась 3 февраля.

У десяти детей остался отец. В январе у Светланы умер отец-блокадник и свекровь.

Как сообщает "Московский комсомолец", жительница Санкт-Петербурга работала в детском саду помощником воспитателя. Заведующая учреждением считает, что Светлана могла заразиться в Новый год, поскольку еще 30 декабря она чувствовала себя хорошо, а 4 января вызвала скорую.

В настоящее время коллеги умершей собирают деньги, чтобы помочь многодетному отцу.