Раскрыта новая схема "коронавирусного" мошенничества

В Центробанке рассказали о новой схеме мошенничества, которую практикуют злоумышленники. Они обращаются к пользователям через Facebook от имени Банка России и обещают единовременную "коронавирусную" выплату – от тысячи до пяти тысяч рублей.

Для того, чтобы получить деньги, жертва мошенников должна раскрыть им данные карты, в том числе CVC-код, передает РИА Новости.

На сайте мошенников есть символика Банка России и даже приложен документ о "выплате" от 20 января 2021 года. В Центробанке отметили, что ресурс является мошенническим. Принимаются меры для его блокировки.