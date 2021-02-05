На Сахалине пенсионеры сожгли дом, отогревая трубы

В Южно-Сахалинске хозяева частного строения устроили пожар и не знали, что находятся в смертельной опасности, пока им в окна не стали стучать соседи.

Сообщение о возгорании частного дома на улице Яблочной поступило в экстренные службы Южно-Сахалинска поздно вечером 4 февраля.

Как сообщает "АСТВ.ру", супружеская пара пенсионного возраста жила в этом мете не постоянно. По предварительным данным, приехав туда в очередной раз, пожилые люди обнаружили, что в бойлере замерзла вода. Чтобы отогреть трубы, они включили обогреватель с вентилятором и ушли в другую комнату.

О том, что дом горит, супруги узнали благодаря соседям – те стали стучать в окна, увидев с улицы дым и огнь. Когда семья вышла из комнаты в коридор, он уже полыхал.

На ликвидацию огня, который распространился на 30 квадратных метров, у пожарных ушло около часа. За это время в доме полностью выгорели кухня, ванная комната и коридор.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.