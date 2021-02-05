Пермяка арестовали на трое суток за нарушение масочного режима

39-летнего жителя города Краснокамска Пермского края арестовали на трое суток на систематические нарушения масочного режима. Об этом сообщает ГТРК "Пермь" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Мужчина неоднократно появлялся в общественных местах без средств индивидуальной защиты, не выполняя профилактические мероприятия по борьбе с распространением СOVID-19. После повторного невыполнения правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения его привлекли к административной ответственности – мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей.

"Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако в установленный законом срок штраф не погасил, от явки к судебному приставу уклонялся, в связи с чем был оформлен его принудительный привод. За уклонение от исполнения административного наказания в отношении должника был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ" – рассказали в пресс-службе УФССП РФ по Пермскому краю.

Суд назначил нарушителю 3 суток ареста.