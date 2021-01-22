Пермяк исполнил перед полицейскими акробатический трюк в доказательство, что он трезв

В Перми мужчина 1987 года рождения, задержанный инспекторами в рамках рейда "опасный водитель", решил исполнить акробатический элемент в доказательство его трезвости. Об этом сообщает ГТРК "Пермь" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Сотрудники правоохранительных органов предложили водителю "ВАЗ-2109" пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Прибор показал, что в организме мужчины находится 0,61 мг/л алкоголя. Молодой человек выразил несогласие с результатами теста и не согласился проехать с инспекторами в наркодиспансер для медицинского освидетельствования.

Всего с начала года было выявлено 43081 нарушение ПДД. 654 водителя отстранены от управления из-за алкогольного опьянения. Из-за пьяных водителей произошло 8 аварий, в в которых 12 человек получили травмы.