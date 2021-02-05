В Канске беременной женщине серная кислота попала в глаза

В Красноярском крае беременная жительница Канска обожгла лицо кислотой. Об этом сообщает ГТРК "Красноярск" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Муж женщины просил о помощи сотрудников ГИБДД. Пострадавшую осмотрели в травмпункте, где при осмотре выяснилось, что женщина получила химический ожог левого глаза серной кислотой. После оказания первой помощи ее доставили на полицейской машине в Красноярск, где находится глазной центр.

Пострадавшая женщина является сотрудником цеха водоподготовки в спортивном комплексе "Дельфин", при невыясненных обстоятельствах брызги серной кислоты попали ей на лицо.

Сейчас жизни ее и ребенка ничего не угрожает.