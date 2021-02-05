Питерский фельдшер свернул шею пациенту во время оказания помощи

В Санкт-Петербурге задержали фельдшера скорой помощи, которого подозревают в умышленном убийстве 43-летнего пациента. Врач во время посещения буйного мужчины, предположительно, свернул ему шею, сообщает "Агентство журналистских расследований".

Сам случай произошел еще 6 июля 2020 года на Дунайском проспекте, когда 38-летний сотрудник выездной психиатрической бригады пытался усмирить жильца в квартире, на которого пожаловались соседи. От полученной травмы пациент скончался на месте.

Первоначально речь шла о причинении смерти по неосторожности, однако 4 февраля дело переквалифицировали на "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть". Подозреваемого вновь допросили, а затем отпустили, взяв подписку о невыезде.