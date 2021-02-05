Две глыбы льда рухнули на только приобретенную машину в Новосибирске

В Новосибирске две глыбы льда с разницей в несколько секунд рухнули на капот остановившейся у подъезда машины, которая была куплена за несколько часов до этого. Опасный момент зафиксировала камера наблюдения.

Инцидент произошел около 12:20 по местному времени 4 февраля у дома №13 на Телевизионной улице. Оледеневший снежный пласт сорвался с самодельной крыши балкона на девятом этаже и приземлился на капоте Honda Fit.

"Хорошо, что живы остались. Получили лишь ушибы мягких тканей головы и дикий стресс. Машина, которую только сегодня купили, просто уничтожена", – рассказал владелец автомобиля, который оперативно покинул салон.

За несколько секунд до падения рядом с машиной проходила женщина с ребенком, они не пострадали.