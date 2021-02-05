Эффективность губернаторов будут оценивать по-новому

Новые критерии оценки эффективности работы губернаторов продемонстрирует им, каким электоральным потенциалом они обладают накануне выборов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков​​​, отметив, что нововведение также поможет президенту в принятии решений о поддержке или ликвидации пробелов.

По словам Пескова, для оценки критерия "цифровая зрелость" будут использоваться соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", "которые являются чисто отечественными".

Как сообщалось, 4 февраля президент РФ утвердил критерии оценки эффективности работы губернаторов, в их числе – доверие к власти и численность населения, рост зарплат и темпы возведения жилья, уровень бедности и образования, число занимающих спортом граждан, а также поддержка талантливых детей.

Песков выразил уверенность в том, что новшество не приведет к бюрократизации, поскольку произошла оптимизация и облегчение всей системы оценки деятельности глав регионов.

Представитель Кремля пояснил, что определять соответствие губернаторов критериям будет правительство и администрация региона.