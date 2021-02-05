Двое из ларца. Саратовские спасатели достали застрявших в колодце мужчин

В Ленинском районе Саратова двое мужчин провалились в открытый колодец. Пострадавших пришлось доставать спасателям, сообщает ГТРК "Саратов" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Информация о том, что мужчины не могут выбраться из люка, поступила диспетчеру около часа ночи. Оказалось, что на проспекте 50 лет Октября у ТЦ ТАУ "Галерея" двое лиц в возрасте 46 и 35 лет сидели в колодце теплотрассы. При мужчинах были пакеты с едой, но достоверно сказать, залезли они в люк самостоятельно или упали – пока никто не смог.

Приняв сообщение, спасатели городской и областной служб спасения эвакуировали пострадавших. После они были осмотрены прибывшим медиком. От госпитализации оба отказались.

Колодец закрыли. Обстоятельства произошедшего выясняются.