В двойном ДТП на курганской трассе пострадал ребенок

Серьезное ДТП произошло накануне вечером на 9 километре трассы Курган – Звериноголовское. Общее число пострадавших достигло пяти человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщает ГТРК "Курган", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".
По информации ГИБДД, "Шевроле Нива", за рулем которой был 60-летний водитель, ехала из села Кетово в направлении Кургана. На проезжей части стоял "Форд Фокус", ставший ранее участником другой аварии. В итоге в него врезалась "Нива", а затем от удара ее вынесло на встречку, прямо в "Шевроле Ланос". В машине находилась 7-летняя девочка, которая была травмирована и госпитализирована в больницу имени Красного креста.
Максим Бондаренко, старший инспектор ОГИБДД УМВД России по г. Кургану, прокомментировал:
- После ДТП медицинскую помощь на месте получил водитель "Шевроле Нива". Его пассажирка с телесными повреждениями была госпитализирована. Основной причиной происшествия можно считать нарушение ПДД. Речь идет о том, что один из водителей не выставил знак аварийной остановки. Ни у кого не было специальных световозвращающих жилетов.