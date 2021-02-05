В двойном ДТП на курганской трассе пострадал ребенок

Серьезное ДТП произошло накануне вечером на 9 километре трассы Курган – Звериноголовское. Общее число пострадавших достигло пяти человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщает ГТРК "Курган", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

По информации ГИБДД, "Шевроле Нива", за рулем которой был 60-летний водитель, ехала из села Кетово в направлении Кургана. На проезжей части стоял "Форд Фокус", ставший ранее участником другой аварии. В итоге в него врезалась "Нива", а затем от удара ее вынесло на встречку, прямо в "Шевроле Ланос". В машине находилась 7-летняя девочка, которая была травмирована и госпитализирована в больницу имени Красного креста.

Максим Бондаренко, старший инспектор ОГИБДД УМВД России по г. Кургану, прокомментировал: