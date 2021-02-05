Два грузовых поезда столкнулись на юго-востоке Чехии

Четыре вагона сошли с рельсов в результате столкновения двух грузовых составов на юго-востоке Чехии. Место происшествия сняли на видео.

ЧП произошло ближе к двум часам ночи 5 февраля на отрезке между городом Отроковице и селом Тлумачов. По предварительной версии, машинист второго поезда задремал на перегоне и проморгал сближение со следовавшим впереди составом, перевозившим новые автомобили.

В момент столкновения скорость локомотива не превышала 30 километров в час, но удар оказался чувствительным: четыре вагона в сцепке сошли с рельсов, несколько машин оказались на земле.

Травмы, как уточняет iDnes.cz, получил один человек, предположительно, сам задремавший машинист. После оказания помощи его отпустили домой.

Движение на одном из основных железнодорожных коридоров Чехии было прервано, встали не только грузовые, но и пассажирские поезда. Последствия аварии планируют устранить ко второй половине пятницы.