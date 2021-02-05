Вратарь "Аякса" отстранен на год из-за допинга. Он принял лекарство жены

Голкипер нидерландского футбольного клуба "Аякс" Андре Онана дисквалифицирован дисциплинарным органом УЕФА на 12 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

В моче спортсмена обнаружены следы Фуросемида – препарата, применяемого для выведения жидкости из организма. Как сообщает пресс-служба амстердамцев, 30 октября Онана заболел и по ошибке принял лекарство, которое выписали его жене.

Дисквалификация начинает действовать с 5 февраля и распространяется на все футбольные соревнования. Сообщается, что клуб и сам игрок будут обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде.

Онана – воспитанник академии "Барселоны", из которой летом 2015 года перешел в стан нидерландцев. В составе основной команды "Аякса" Андре принял участие в 204 играх во всех турнирах. Также на его счету 18 матчей за сборную Камеруна.