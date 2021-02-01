РУСАДА обнаружило в пробе Шубенкова другой запрещенный препарат

Чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков сдал допинг-тест, в котором Российское антидопинговое агентство обнаружило наличие другого запрещенного препарата. Его название не сообщается.

"РУСАДА установило факт применения запрещенного препарата. Однако препарат другой, из-за него дают дисквалификацию на три-шесть месяцев, – цитирует Ньюс.Ru источника в ВФЛА. – Шубенков получил конфиденциальное письмо через Всероссийскую федерацию легкой атлетики. Федерация в курсе, на чем пойман Сергей. И пока не будет вскрыта проба Б, информацию не обнародуют".

"Теперь требуется скорее открыть повторную пробу, чтобы быстрее получить дисквалификацию – в таком случае она истечет до начала Олимпийских игр и ему можно будет заявиться на нее. Но в этом не заинтересована World Athletics, которая будет тянуть расследование и санкции до последнего".

В то же время, информация об обнаружении в организме атлета фуросемиде не подтвердилась. Ранее сам Шубенков назвал подозрения о том, что у него обнаружен этот препарат "наглой клеветой"

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