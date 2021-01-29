Министр спорта РФ намерен встретиться с Шубенковым в Барнауле

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин сообщил, что во время рабочего визита в Барнаул намерен встретиться с легкоатлетом Сергеем Шубенковым, которого заподозрили в употреблении допинга.

В среду, 28 января, СМИ сообщили, что Шубенков сдал положительный допинг-тест. Якобы в его пробе обнаружен фуросемид – мочегонный препарат, применяемый для выведения жидкости из организма.

На следующий день легкоатлет опроверг эту информацию, однако подтвердил, что получил письмо от AIU (Органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике), но раскрывать детали не стал из-за юридических соображений.

Напомним, Шубенков – чемпион мира 2013 года и двукратный чемпион Европы в беге на 110 метров с барьерами.