Бегун Сергей Шубенков сдал положительный допинг-тест

В российской легкой атлетике может грянуть новый допинг-скандал. В пробе чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова обнаружен фуросемид.

Как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на News.ru, Сергей Шубенков сдал положительный допинг-тест. Якобы в его пробе обнаружен фуросемид – мочегонный препарат, применяемый для выведения жидкости из организма. Соответствующая информация уже направлена главе рабочей группы по восстановлению ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Руне Андерсену.

Сергей Шубенков – чемпион мира 2013 года и двукратный чемпион Европы в беге на 110 метров с барьерами. В последнее время Шубенков выступал, как нейтральный атлет. В никаких допинг-скандалах Сергей замешан не был.