"Наглая клевета". Шубенков опроверг информацию о положительной допинг-пробе

Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал появившуюся в СМИ информации о том, что его допинг-проба показала положительный результат на наличие фуросемида.

"Воистину проснулся знаменитым, – написал Шубенков в Instagram. – На протяжении всей своей карьеры я никогда не использовал запрещёнку для подготовки, никогда никого не обманывал. Свое отношение к допинговым жуликам я высказывал не раз, и оно не изменилось".

По словам Шубенкова информация о том, что он употреблял фуросемид является наглой клеветой, выдуманной безымянным источником: "Такого никогда не было! А новостные ленты бросились задорно репостить вброс, не проверяя, откуда он взялся. Что ж, бывает проехали".

Также Шубенков подтвердил, что получил письмо от AIU (Органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике), однако оно не про фуросемид: "Раскрывать детали этого письма я пока не могу из юридических соображений. Лишь обращу внимание на то, что я не подвергнут никаким ограничениям и тренируюсь в обычном режиме", – подытожил Шубенков.

Сергей Шубенков – чемпион мира 2013 года и двукратный чемпион Европы в беге на 110 метров с барьерами. В последнее время Шубенков выступал, как нейтральный атлет. В никаких допинг-скандалах Сергей замешан не был.