Экс-глава IBU Бессеберг признан виновным в сокрытии допинг-проб российских биатлонистов

В четверг, 28 января, пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) опубликовала отчет независимой комиссии (ERC) по делу о возможной коррупции в прежнем руководстве организации.

Бывший президент IBU Андерс Бессеберг и его секретарь Николь Реш признаны виновными в получении взяток за сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов.

"После исчерпывающего расследования независимая комиссия пришла к выводу, что гражданин Бессеберг и госпожа Реш имеют отношение к нарушению правил IBU в плане защиты интересов России, особенно в антидопинговом контексте", – говорится в заявлении на официальном сайте IBU.