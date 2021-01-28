В WADA прокомментировали расследовании IBU о коррупции в организации

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька прокомментировал расследование независимой комиссии (ERC) о коррупции в прежнем руководстве Международного союза биатлонистов (IBU).

"Информация, собранная WADA, дала начальный импульс этому расследованию, наши следователи поддерживали тесную связь с правоохранительными органами Австрии и Норвегии, а также с ERC, – сказал Банька, слова которого приводит пресс-служба WADA. – Мы рады, что наша работа помогла в расследовании. Мы по-прежнему готовы оказывать помощь правоохранительным органам и IBU в расследовании оставшейся части дела".

Напомним, в четверг пресс-служба IBU опубликовала отчет, в котором говорится, что экс-глава организации Андрес Бессеберг и его секретарь Николь Реш получали взятки за сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов.